Dilei.it - Mina Settembre 3, chi veste Serena Rossi nella fiction

Leggi su Dilei.it

sta avendo un grandissimo successo grazie alla terza stagione della fortunata serie,. E molto del suo personaggio lo fanno i suoi look. Alcuni sono ormai iconici come la giacca rossa, firmata Falconieri, che ha realizzato anche i molti maglioncini indossati dall’attrice sul set.3 è davvero sulla cresta dell’onda. La, trasmessa in prima serata su Rai 1 la domenica, è sempre sul podio degli ascolti tv. La puntata del 26 gennaio ha ottenuto il 24,6% di share con oltre 4 milioni di telespettatori. Solo per fare un esempio, perché l’indice di gradimento è sempre alle stelle., Falconieri firma i look di3D’altro canto,piace tantissimo. Bella, simpatica e soprattutto piena di talento, laha fatto breccia nel cuore del pubblico con la sua, l’assistente sociale empatica e sensibile, ferma e deterta a rendere Napoli un posto migliore.