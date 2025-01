Lettera43.it - Milano, chiesti gli arresti domiciliari per Stefano Boeri e Cino Zucchi

Leggi su Lettera43.it

La procura diha chiesto gliper gli architettiaccusati di turbativa d’asta nell’ambito del concorso internazionale per la progettazione della nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che dovrebbe sorgere entro il 2026 nella zona di Porta Vittoria. La richiesta è stata formalizzata in vista dell’interrogatorio preventivo, fissato per il 4 febbraio davanti al giudice Luigi Iannelli. Solo dopo l’audizione, il giudice deciderà se applicare le misure cautelari in base alla sussistenza delle esigenze richieste.(Imagoeconomica).Le indagini:avrebbero avuto rapporti con i vincitori dell’appaltoGli inquirenti hanno contestato il mancato rispetto delle norme di trasparenza da parte di, membri della commissione che ha assegnato la gara.