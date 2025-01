Quotidiano.net - Milano: arresti domiciliari per Boeri e Zucchi, indagine sulla nuova BEIC

La Procura diha chiesto gliper gli architetti di fama internazionale Stefanoe Cino, indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta sul concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura che dovrebbe sorgere entro il 2026 nella zona di Porta Vittoria. La richiesta, che riguarda anche una terza persona, è stata notificata ai legali per l'interrogatorio preventivo che si terrà il 4 febbraio davanti al gip, che dovrà valutarla.