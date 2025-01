Dailymilan.it - Milan, Kyle Walker: prima di dire di sì ne ho parlato con Abraham. Ora voglio la Champions League…

Leggi su Dailymilan.it

si presenta ale svela chedidi sì al trasferimento in maglia rossonera ne hacon TammyLaLeague? È l’obiettivo di questa stagione.è arrivato ao nel nome di David Beckahm. Per lui è un’icona. E così dopo aver visto che quel numero, il 32, era libero se l’è preso. E poi contiene il numero che ha avuto spesso nella sua carriera, cioè il 2, ha raccontato aTv.Per uno come lui essere alha un significato particolare. Decisamente:È qualcosa di grandioso, da ragazzino ho sempre seguito ile ora indossare questi colori mi rende orgoglioso e mi auguro che sia una seconda metà d stagione positivadi mettere piede ao e alne hacon un suo connazionale. Un giocatore arrivato in rossonero questa stagione: Tammy