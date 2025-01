Terzotemponapoli.com - Milan: Ibrahimovic sott accusa

Se ilandrà in Champions League per 1 o 2 punti, ci ricorderemo della vittoria contro il Parma non per la prestazione e tutto quello che è successo, ma perché è stata fondamentale. In questo momento non bisogna fare gli schizzinosi: oggi la squadra non è in grandi condizioni, ha bisogno di settimane per assimilare le idee del nuovo allenatore e dev’essere aiutata dal calciomercato. Detto questo, quello che è successo farà discutere e anche parecchio. Quest’anno alsta succedendo di tutto, a partire dal famoso episodio del cooling break. La conclusione è che lo spogliatoio sembra tanto una polveriera. Ieri sono stati sostituiti all’intervallo i giocatori più forti, già protagonisti con Fonseca di episodi discutibili. Poi la lite tra Conceiçao e Calabria: c’è troppo nervosismo, ci sono troppe divergenze.