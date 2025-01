Ilfogliettone.it - Milan accoglie Kyle Walker: un nuovo capitolo per il terzino del Manchester City

Ungiorno si è levato su Casacon la presentazione ufficiale di, ilclasse 1990 proveniente dal. Tuttavia, il suo debutto in maglia rossonera non avverrà nella prossima gara di Champions League contro la Dinamo Zagabria, poiché ancora inserito nella lista Champions del suo ex club. “Chiaramente, giocare per questa società è qualcosa di fantastico, provare una nuova esperienza al di fuori dell’Inghilterra,” ha dichiaratodurante la conferenza stampa di presentazione.“Ho parlato con uno dei grandi prima di venire qui; la società ha l’ambizione di fare tanto. Hanno vinto la Supercoppa, le cose in campionato non stanno andando bene ma benissimo in Champions League. Voglio portare la mia leadership”.ha sottolineato l’importanza della leadership sul campo, specialmente dopo aver osservato alcune partite del