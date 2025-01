Nerdpool.it - Michael B. Jordan e Ryan Coogler tornano insieme con il thriller soprannaturale Sinners

“Se continui a ballare con il diavolo, un giorno ti seguirà fino a casa.” Con questa frase inquietante, i fan che hanno seguito la partita AFC Championship tra i Chiefs e i Bills sono stati sorpresi da un’anteprima di, il nuovodiretto da(Black Panther) e interpretato daB.(Creed). Il teaser di un minuto anticipa il trailer completo, previsto per martedì 28 gennaio, accompagnato da un tagline che mette i brividi: “I peccatori stanno arrivando.”Il teaser: un assaggio inquietanteIl video inizia con tre musicisti bluegrass – interpretati da Jack O’Connell (28 Years Later), Lola Kirke (Gone Girl) e Peter Dreimanis della band July Talk – che si dichiarano “affamati come cani” e cercano di entrare in un locale clandestino gestito dai gemelli Elijah ed Elias, entrambi interpretati daB.