Tg24.sky.it - Meteo, allerta arancione in Toscana dal pomeriggio di lunedì 27 gennaio

Leggi su Tg24.sky.it

È in arrivo una nuova perturbazione in. È scattata l’della protezione civile per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alle 14 di domani martedì 28sull’area nord ovest della regione. Codiceanche per rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alle 14 di domani sull'area Lunigiana, gialla sullasettentrionale. Sempre dalle 18 di oggi alle 14 di domani,gialla per temporali sullasettentrionale e per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago dalle 11 fino alla mezzanotte di domani e, infine, per vento forte su costa centro-settentrionale, Arcipelago, Alto Mugello e Valtiberina per tutta la giornata di domani. Le precipitazioni, comunica la Regione, tenderanno ad intensificare dal tardo, quando potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale, sempre più frequenti e probabili sulle zone di nord ovest.