Secoloditalia.it - Meloni lascia l’Arabia e va in Bahrein: «Non visite di cortesia, ma missioni con risultati concreti»

«Come sempre, non si tratta semplicemente didi, sono occasioni che ci consentono di lavorare perper l’Italia». In un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita, dove ha incontrato il premier Mohammed bin Salman, il presidente del Consiglio Giorgiaha fatto il punto su una missione che, come tutti i suoi viaggi all’estero, ha avuto risvolti importanti non solo dal punto di vista diplomatico, ma anche economico. «Non è politica estera, è politica interna», aveva ribaditoin un video sui propri social rito alla vigilia del suo tour nei Paesi del Golfo, che oggi la vedrà in, dove avrà un colloquio bilaterale con il Re Hamad Bin Isa Al Khalifa.Il partenariato strategico conSaudita, guardando anche a Medio Oriente e AfricaCon la missione in Arabia Saudita i rapporti sono stati elevati a livello di partenariato strategico.