Max Pezzali torna allo stadio Olimpico di Roma per ‘Gli anni d’oro’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Continua la festa di Maxanchedi. Reduce dalle 11 date all’Unipol Forum di Milano e attualmente sul palco del Palazzo dello Sport dicon altre 7 date, tutte sold out, il cantante è pronto are negli stadi con un nuovo show. Da oggi in vendita i biglietti per lo: l’appuntamento è per giovedì 23 giugno 2026. Una data che va ad aggiungersi alle due già annunciate del ‘Max Forever Glid’oro – Stadi 2026’: il cantante sarà a San Siro l’11 e il 12 luglio 2026. Un ritorno negli stadi italiani dopo le 10 date da tutto esaurito nell’estate 2024. Oltre 30di carriera, quello di Maxè un successo inarrestabile: solo dal 2022 a oggi ha venuto 1 milione 300mila biglietti. Sono infatti oltre 180 mila i biglietti venduti nelle 18 date sold out invernali, più di 400 mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024 a cui si somma il grande successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, che ha visto 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo e i biglietti già polverizzati per la data di Imola 2025 e i primi Stadi 2026.