Romadailynews.it - Max Pezzali, in vendita da oggi la nuova data allo Stadio Olimpico di Roma il 23 giugno 2026

Leggi su Romadailynews.it

MAXDAL PALCO DEL PALAZZO DELLO SPORT ANNUNCIA23INDALADIMAX FOREVERGLI ANNI D’ORO – STADIBIGLIETTI: https://bit.ly/MaxStadi26IN ATTESA DEL MAXI EVENTO ESTIVOMAX FOREVER GRAND PRIX12 LUGLIO 2025 – AUTODROMO DI IMOLA L’inarrestabile corsa di Maxall’insegna della festa torna nella Capitale. La filata di 7 sold out al Palazzo dello Sport con il live di Max Forever – Questo Pala non è un albergo si apre con tanto di annuncio a sorpresa dal palco:del tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI, prevista per giovedì 23die inda( https://bit.ly/MaxStadi26 ).Dopo le 10 date da tutto esaurito nei principali stadi italiani nell’estate 2024, e la straordinaria catena di palazzetti di Milano e, la titanica avventura live di Max prosegue quest’estate con il maxi evento MAX FOREVER – Grand Prix il 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, volando con la mente già ai nuovi stadi dell’estate del