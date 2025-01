.com - Max Pezzali, fuori i biglietti per il live allo Stadio Olimpico dell’estate 2026

In vendita da oggi la data all’di Roma del tour Max Forever Gli anni d’oro – Stadidi MaxL’inarrestabile corsa di Maxall’insegna della festa torna nella Capitale. La filata di 7 sold out al Palazzo dello Sport con ildi Max Forever – Questo Pala non è un albergo si apre con tanto di annuncio a sorpresa dal palco: nuova data del tour Max Forever Gli anni d’oro – Stadi, prevista per giovedì 23 giugnodi Roma e in vendita da oggi.Dopo le 10 date da tutto esaurito nei principali stadi italiani nell’estate 2024, e la straordinaria catena di palazzetti di Milano e Roma, la titanica avventuradi Max prosegue quest’estate con il maxi evento Max Forever – Grand Prix il 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, volando con la mente già ai nuovi stadidel