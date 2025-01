Ilgiorno.it - Mattia Fumagalli al Grande Fratello: età, lavoro, tv e Instagram

Milano, 27 gennaio 2025 – Novità al: nella 26esima puntata, in onda questa sera su Canale 5, nella Casa entreranno tre nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta (per lei si tratta di un ritorno), Artur Dainese (ex naufrago de L’Isola dei Famosi, il suo nome è stato fatto da TVBlog) e, alias LaFumagalla, maestro di sci e comico già apparso in alcuni programmi televisivi. E proprio quest’ultimo arriva dalla Lombardia, più precisamente da Lecco. Ma conosciamolo meglio. Chi èIn tvChi è– alias LaFumagalla – è nato sul lago di Lecco. Ha vissuto in una piccola città di provincia, Valmadrera, fino ai 18 anni. Nel 2006 si è trasferito a Milano per frequentare lo IED e dove ancora risiede. Classe 1986, oggi ha 38 anni ma, nella presentazione del suo profilo, sul suo sito internet, sottolinea che in lui “risiede e sempre risiederà l’imprevedibilità, l’anima e la curiosità di un teenager”.