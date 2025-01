Juventusnews24.com - Mateo Santa Maria Juve: ufficiale l’acquisto del talento classe 2009. Il comunicato del club bianconero

di RedazionentusNews24, adesso è arrivata anche l’ufficialità: ilè un nuovo giocatore. I dettagliAdesso èè un nuovo giocatore dellantus. Il, in arrivo dal Levante, ha firmato un contratto fino al 2027 ed è pronto a unirsi all’Under 16. Di seguito ildel– «è un nuovo giocatore dellantus: il giovanissimo calciatore in arrivo dal Levante ha firmato un contratto fino al 2027 con la società bianconera ed è pronto a unirsi all’Under 16.Giocatore, l’attaccante nato in Spagna da padre argentino e mamma brasiliana è cresciuto nel Settore Giovanile della squadra valenciana – pronto a dare una mano sia nel presente che in prospettiva allantus»Leggi suntusnews24.