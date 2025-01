Lettera43.it - Massimo Ranieri: età, figlia, canzoni, concerti 2025 ed ex compagna

Leggi su Lettera43.it

Fra gli artisti napoletani più amati della sua generazione,è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo. Per lui sarà l’ottava apparizione sul palco dell’Ariston, dove vinse nel 1988 con l’indimenticabile brano Perdere l’amore. Apprezzato attore, oltre che talentuoso artista, in bacheca vanta anche un David di Donatello e il premio internazionale della critica per Metello, film del 1970 di cui fu protagonista. Nelè in giro per l’Italia con il Tutti i sogni ancora in volo Tour – serie diche prende il nome da un verso del già citato brano sanremese – che lo vedrà impegnato fino a novembre. Al Festivalparteciperà con il brano Tra le mani un cuore, mentre nei duetti dividerà il palco con i Neri per caso sulle note di Quando di Pino Daniele.La carriera di, dagli esordi ai grandi successia Sanremo nel 1988 (Getty Images).