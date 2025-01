Ilfattoquotidiano.it - “Mangio un chilo e mezzo di carne al giorno, dicono che sembro un maschio. I miei genitori non guardano le mie foto, si spaventano”: parla Paola Boschero, campionessa di culturismo

“Quando sono sotto garaundimagrissima al, in cinque o sei pasti.” Are, in un’intervista al Corriere della Sera, è, 58 anni, una donna che ha fatto del proprio corpo un tripudio di muscoli scolpiti con dedizione, disciplina e una dieta ferrea. Originaria di Dronero, nel cuore della provincia di Cuneo,è una bodybuilder professionista che incarna la forza di volontà e la passione per un mondo, quello del, spesso frainteso e circondato da pregiudizi.La sua non è solo una questione di muscoli e definizioni, ma una vera e propria filosofia di vita, una vocazione scoperta a soli 16 anni, quando, varcando la soglia di una palestra, rimase folgorata dalla sala pesi. “Mi piaceva da matti”, racconta oggi, con gli occhi che brillano al ricordo di quel colpo di fulmine.