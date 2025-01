Bergamonews.it - “Mamme in Val Seriana”, incontri specialistici per le gestanti

Leggi su Bergamonews.it

Un’opportunità importante per approfondire, nei mesi della gravidanza, i temi legati alla salute delle futuree dei loro piccoli. È pronto a partire nei primi giorni di febbraio 2025 il nuovo corso “in Val”, promosso da un gruppo di professionisti altamente specializzati. L’idea è partita alcuni anni fa ed nei precedenti cicli diha raccolto unanimi consensi, soprattutto per l’elevata qualità della proposta.“Desideriamo accompagnare le future– spiega la dottoressa Valentina Lato, massoterapista – fornendo un’esperienza unica e personalizzata. Spesso ci si affida al passaparola, alla “tradizione” o ad informazioni non verificate reperite online. Con il progetto “in Val” promuoviamo invece un rapporto diretto e dialogato, con specialisti del territorio.