Maltempo in Italia Ecco tutte le regioni a rischio

Un’ondata disi abbatterà sull’nella giornata di domani 28 gennaio. Sono attese nevicate abbondanti, vento forte e nubifragi. Una vera e propria perturbazione atlantica. Diverse leanche se l’attenzione massima sarà riservata alla Liguria. Poco fa, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa sulla parte orientale della regione, dove le precipitazioni potrebbero innescare piene improvvise su torrenti e fiumi. Così molti comuni liguri hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza, in particolar modo nelle province di Genova e La Spezia. Come riporta l’Arpal, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, bisognerà stare attenti alle piogge persistenti nel tempo capaci di impattare su bacini medi e grandi, che potrebbero dare luogo a fenomeni di esondazione.