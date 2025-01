Liberoquotidiano.it - "Ma andate a ca***re!": caos dopo la puntata de L'Eredità, la ghigliottina scatena la polemica | Guarda

A giocarsi lanelladi questa sera de L', il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, sono stati Valentina e Patrizio. I due si sono affrontati nella sfida dei Cento Secondi proprio come nellaandata in onda ieri, domenica 26 gennaio. A spuntarla alla fine è stato Patrizio, che è arrivato alla fase finale del gioco con un montepremi di 200mila euro. Le parole da collegare erano Ingresso, Uomo, Principale, Messa e Teatro.vari dimezzamenti, la cifra da vincere è scesa a 50mila euro.il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, il concorrente ha tentato il tutto per tutto scrivendo la parola Porta sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che la risposta esatta fosse un'altra, ovvero Strada. La, come al solito, è stata seguita in maniera appassionata dai telespettatori più affezionati, che spesso hanato le varie fasi del gioco sui social.