L’ultimo bambino di Auschwitz. “Dai lager non si esce mai davvero. Il fumo dei forni oscurava il sole”

Roma, 27 gennaio 2025 – Oleg Mandic, lei èessere vivente a essere uscito da, alle sue spalle si chiusero per sempre i cancelli del campo di sterminio più terribile della storia. Ma dasi può essere usciti? “No. Dal più grande campo di concentramento della storia non simai, in verità.ti resta addosso e dentro per sempre, il pensiero dei milioni di anime che si sono sciolte nel vento dei crematori mi accompagna e m’insegue ogni giorno da ottant’anni a questa parte. Però io ho avuto una vita bellissima, grazie ad”. Perché? “Quando uscii avevo solo 12 anni, non potevo capire tutto fino in fondo. Con la maturità e il dolore dell’esistenza ho compreso poi che niente poteva essere così abominevole nella mia vita come Birkenau.