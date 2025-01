Lanotiziagiornale.it - Lukashenko stravince le presidenziali in Bielorussia per la settima volta. Ma Usa e Ue denunciano: “Queste elezioni sono state una farsa”

Alexanderha stravinto, letteralmente senza alcuna sorpresa, leine si è assicurato il settimo mandato quinquennale come presidente del Paese al termine di un voto che i governi occidentali hanno respinto come una “”.ha conquistato la vittoria con l’86,8% delle preferenze, secondo i risultati pubblicati dalla commissione elettorale bielorussa.leinper la. Ma Usa e Ue: “una”“Potete congratularvi con la Repubblica di, abbiamo eletto un presidente”, ha detto il capo della commissione Igor Karpenko in una conferenza stampa nelle prime ore di oggi. La commissione elettorale ha dichiarato che l’affluenza alle urne è stata dell’85,7%.