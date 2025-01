Ilfattoquotidiano.it - L’Ue rinnova le sanzioni alla Russia. Cade il veto dell’Ungheria: per Orban garanzie sugli approvvigionamenti energetici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Unheria,fine, ha tolto il. Così l’Unione europea ha potutore le, che erano in snza il 31 gennaio, per altri sei mesi. Viktoraveva chiestoeconomiche ed energetiche per potersi allineare agli altri Paesi europei e, mentre ancora non sono chiari i termini dell’intesa, deve averle evidentemente ottenute nel corso del Consiglio Affari esteri in corso a Bruxelles. Da quanto si apprende, ad esempio, la Commissione Ue, nella riunione dei rappresentanti permanenti di lunedì mattina, si è detta “pronta a proseguire le discussioni con l’Ucraina sulla fornitura di gas all’Europa attraverso il sistema dei suoi gasdotti, in linea con gli obblighi internazionali dell’Ucraina. In questo contesto, la Commissione è pronta ad associare l’Ungheria al processo (insiemeSlovacchia).