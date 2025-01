Tvzap.it - Luca Calvani, perché potrebbe lasciare il “Grande Fratello”: il gossip bomba

Leggi su Tvzap.it

News tv.il “”: il. Nuovo colpo di scena nella casa del. Mentre le new entry aspettano di fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, un veterano del reality sembrerebbe voleril gioco, stiamo parlando die dell’indiscrezione che gira in queste ore su di lui. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, chi è la new entry Federico: dove lo abbiamo già visto in TvLeggi anche: “”, Giglio finisce nei guai: la battuta infelice su ZeudiLeggi anche: “”, Helena Prestes scoppia in lacrime: c’entra JavierLeggi anche: “”, Shaila Gatta nella bufera: pubblico pensa abbia rubato, ma le cose non sono come sembranoil “”: il motivoLa casa delsta per regalare un nuovo colpo di scena al pubblico di Canale 5, o almeno così si mormora.