L’oroscopo del 28 gennaio 2025

Eccodel 28? ArieteLavoro: potresti sentirti un po’ irrequieto, ma Marte ti dà l’energia per affrontare qualsiasi sfida lavorativa.Amore: le passioni sono intense, ma cerca di non essere troppo impulsivo nelle relazioni.Salute: mantieni un buon equilibrio tra attività e riposo per evitare stress fisico.? ToroLavoro: Saturno vi aiuta a consolidare i vostri progetti, ma attenzione a non essere troppo rigidi.Amore: Venere in dissonanza può portare qualche turbolenza, ma la pazienza sarà la vostra alleata.Salute: concentratevi sul benessere mentale, magari con pratiche rilassanti come lo yoga.? GemelliLavoro: Mercurio in contrasto fino al 7, poi ci sarà una maggiore chiarezza. Concentrazione è la parola chiave.Amore: momenti magici, ma attenzione alle pretese eccessive.