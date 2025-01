Movieplayer.it - Lockerbie, la recensione: se una drammatica storia vera diventa una toccante serie tv

Leggi su Movieplayer.it

L'attentato sul volo Pan Am 103 del 1988 è ora una minitratta dal romanzo del padre di una delle vittime: un buco nero nellabritannica. Protagonista Colin Firth. Su Sky e NOW. Gli appassionati di storie vere stanno avendo pane per i loro denti negli ultimi anni. Ora al lungo elenco di produzioni di questo tipo si aggiunge un'importante titolo, sia per la portata dell'evento trattato sia per le personalità coinvolte davanti e dietro la macchina da presa. Ecco cosa accade quando il nome di una cittadina fino a quel momento sconosciuto diviene sinonimo di un tragico avvenimento che segna ladi un Paese. Accade a, che dà il titolo alla miniSky Atlantic e NOW divisa in cinque parti.: un Natale maledetto È una giornata come tante nella .