L'Isola dei Famosi 2025, i nomi dei primi concorrenti: famosa sportiva in trattativa

deitornerà anche questa primavera nonostante l’allungamento del Grande Fratello. I casting per la nuova edizione sono già aperti e iniziano a trapelare i. Tra questi spicca quello di unaex campionessa mondiale di tennis. Laè stata confermata da Gabriele Parpiglia, che ha parlato di contatti in corso. Anche Pier Silvio Berlusconi ha commentato il futuro della trasmissione, mantenendo però il riserbo sulla conduzione.Camila Giorgi versodei? Le parole di Gabriele ParpigliaGabriele Parpiglia ha svelato in radio che Camila Giorgi potrebbe essere tra i prossimi. Ha dichiarato: “Adeipuntano su un nome. È stata una big dello sport italiano, ha avuto l’opportunità di essere 36esima al mondo. Le parti si stanno parlando in questo momento, mi sto riferendo a Camila Giorgi.