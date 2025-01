Zon.it - L’impatto del gioco d’azzardo online sull’economia italiana

Ilè diventato una componente cruciale dell’economia. Negli ultimi anni, il settore ha registrato una crescita impressionante, trasformandosi in una delle principali fonti di entrate fiscali e occupazione. Con l’aumento della popolarità delle piattaforme digitali, i giocatori italiani hanno accesso a una vasta gamma di opzioni per cercare risorse affidabili come le piattaforme legali e sicure su cui giocare. Questi portali regolamentati garantiscono un’esperienza trasparente e contribuiscono alla sostenibilità economica del settore.L’apporto più rilevante delsi riflette nelle entrate fiscali. Nel 2023, le tasse generate dal settore hanno superato i 2 miliardi di euro, con una previsione di ulteriore crescita nel 2024. Questi fondi rappresentano una risorsa fondamentale per il bilancio pubblico, confluendo in settori critici quali sanità, istruzione e infrastrutture.