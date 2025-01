Ilfoglio.it - Liliana Segre alla Sinagoga di Roma per la Giornata della memoria: "Il ricordo della Shoah per me è tutti i giorni"

"Ilper è sempre,. Non solo oggi". Lo ha detto ai cronistiarrivandocentrale di, nel Ghetto ebraico, in occasione delle commemorazioni per l'ottantesimo anniversario. La senatrice ha partecipatoricorrenza insiemepresidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni e a quellocomunità ebraicacapitale Riccardo Di Segni. Davantilapide del Tempio maggiore è stata depositata una corona d'alloro indelle vittime dell'Olocausto ed è stato in quel momento cheha chiesto un lungo momento di silenzio per omaggiare le tante persone decedute a causa degli orrori perpetrati dal nazifascismo. La senatrice si è recata all'internosenza rilasciare ulteriori dichiarazioni.