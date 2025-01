Sport.quotidiano.net - Liga, il Real Madrid è in fuga

Roma, 27 gennaio 2025 – Ilha dato il via all'operazione. Contro il Valladolid il trascinatore dei blancos è senza dubbio Mbappé, autore di una tripletta. In questo momento, Ancelotti e i suoi si trovano a +4 sui colchoneros di Simeone, che contro il Villarnon vanno oltre l'1-1. Torna alla vittoria il Barcellona, che supera il Valencia con un roboante 7-1 e si rimette sulla scia dell'Atletico, approfittando anche del pareggio dell'Athletic Bilbao contro il Leganés per ritornare al terzo posto in solitaria. Le partite della ventunesima giornata diNell'anticipo di venerdì, l'Osasuna assapora la vittoria per quasi tutta la partita, per poi essere recuperato all'ultimo istante da un Las Palmas in dieci uomini a seguito del rosso di Essugo al 72'. Il gol che stappa il match è quello di Oroz al 53', mentre quello dell'1-1 definitivo è ad opera di Januzaj e arriva al 98'.