Lezioni di innovazione. Fondazione Ago e Fem, educazione all’immagine per quasi 500 insegnanti

Sono 16 glidi sei scuole superiori di Emilia-Romagna e Liguria che partecipano a Modena da oggi al winter camp dedicato al videostorytelling nell’ambito del progetto ’Out of the Frame.trae futuro’ che ha visto anche 460 docenti di tutta Italia, dalle scuole d’infanzia alle superiori, iscriversi ai corsi gratuiti on line iniziati in questi giorni. L’iniziativa è proposta daAGO Modena Fabbriche culturali, Wonderful Education - Future Education Modena (FEM), in collaborazione con ANISA (l’Associazione nazionale deglidi Storia dell’arte) e Flash Future nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la scuola promosso dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del merito. I percorsi proposti – spiegano i promotori – incentivano la partecipazione attiva delle nuove generazioni alla creazione dei contenuti visuali e mettono in connessione lo sviluppo di competenze scientifico-tecnologiche e umanistico-espressive, pensiero computazionale, informatica e competenze visuali di lettura, scrittura, comprensione ed elaborazione dell’immagine.