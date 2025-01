Tvplay.it - Lesione completa del crociato, 6 mesi di stop per un bomber italiano!

Gravissimo infortunio per ilazzurro,totale dele arrivederci alla prossima stagione. Ecco le ultime.Quando un giocatore subisce un grave infortunio non è mai una bella notizia, specialmente se parliamo di un ragazzo nella fase iniziale di una carriera sportiva che sembra solo pronta a decollare. La rottura delpoi è uno degli infortuni peggiori, quando accade è una mazzata totale e non fa altro che rovinare i piani del club. Si tratta dell’Ancona che perde un giocatore importante per un grave infortunio, un problema grave per il proseguo di questa stagione.del, 6diper un! (Ansa) TvPlayL’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante non lasciano dubbi, è la peggior notizia per Nicolò Amadori che si è infortunato in uno scontro in allenamento, nessuno immaginava unodel genere e invece lui ha riportato ladel legamento del ginocchio sinistro, uno scenario durissimo per lui che vede fermarsi durante un punto chiave della sua carriera.