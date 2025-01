Notizie.com - Legge di Bilancio 2025, ecco le nuove regole per gli amministratori: c’è un obbligo inderogabile

Leggi su Notizie.com

Ladi30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti modifiche normative che estendono l’di dotarsi di un domicilio digitale.dileper gli: c’è un(CANVA FOTO) – Notizie.comUnesteso anche aglidi imprese costituite in forma societaria. La disposizione, che è entrata in vigore dal 1 gennaio, amplia il quadro normativo già vigente per le società.L’previsto per glidi società non riguarda semplicemente la posta elettronica certificata (pec), ma più in generale il “domicilio digitale”. Il termine, definito dal Codice dell’amministrazione digitale, include sia la pec sia altri strumenti elettronici certificati, come i serc-q (servizi elettronici di recapito certificato qualificato).