Le reazioni dei giornali stranieri. L'Equipe titola: "Sinner intoccabile"; Marca: "Il Big-One della nuova generazione"

Celebrazioni dovute e doverose per Jannikda parte dei, dopo la vittoria ieri degli Australian Open 2025. Le più importanti testate continentali e mondiali si sono pronunciate in tal senso, a partire dache in prima pagina hato: ““. Il rinomato quotidiano francese ha anche dedicato due pagine di approfondimento in cui Jannik viene descritto come “Extraor“.Tanta attenzione anche dalle testate spagnole.non ha remore nel definire l’azzurro: “The Big-One“, sottolineando che ora sia a un titolo Slam da quelli vinti da Carlos Alcaraz e possa essere considerato un campione generazionale come quelli del passato. Il quotidiano generalista El Pais descrive il tennis attuale nelle mani dell’altoatesino, precisando che il successo in finale contro Alexander Zverev sia maturato senza concedere palle break.