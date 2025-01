Formiche.net - Le ragioni del tè nel deserto di Meloni e MbS spiegate dall’amb. Castellaneta

Leggi su Formiche.net

La missione di Giorgiain Arabia Saudita ha suscitato commenti discordanti e non sono mancate critiche nei confronti della presidente del Consiglio, che quando si trovava all’opposizione attaccava il regime saudita per le performance quantomeno discutibili legate al rispetto dei diritti umani. Ma essere al governo è un’altra cosa, le responsabilità sono diverse e, in questo momento, è importante che l’Italia rafforzi alcune partnership internazionali che possono avere un valore strategico sotto diversi aspetti e in sintonia con il nuovo presidente americano Donald Trump, che considera il regno saudita prioritario nella sua agenda internazionale ed economica. Rapporti che poi avranno bisogno di uno specifico quadro di riferimento politico e di nuove strutture giuridiche per accompagnare al meglio i nostri imprenditori.