Linkiesta.it - Le battaglie incrociate sui salari bassi

Leggi su Linkiesta.it

Suisi continua a litigare. In Italia, ma anche in Europa.Cosa succede in EuropaIl 14 gennaio scorso, l’Avvocato generale della Corte di giustizia europea si è pronunciato a favore dell’annullamento della direttiva Ue sulo minimo, in merito al ricorso promosso dalla Danimarca e sostenuto dalla Svezia. La normativa, dice, sarebbe «incompatibile» con il Trattato dell’Ue in quanto le competenze suisono dei singoli Stati e non di Bruxelles.Il giorno dopo, però, la vicepremier e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Diaz ha presentato alle parti sociali un disegno di legge per aumentare ilo minimo di 700 euro l’anno.Ma le due cose non sono incompatibili. L’avvocato generale infatti non ha dichiarato illegittimo ilo minimo e non ritiene infondata l’argomentazione dietro alla legge adottata, ma ha indicato delle problematiche nelle procedure.