Lazza e il suo palco da Locura | un diamante ispirato anche ai cretti di Alberto Burri

Milano, 27 gennaio 2024 – Una struttura a forma di, dalla cui superficie – grigia, dissestata e rocciosa – fuoriescono sei monolitici schermi neri. No, non è il set di un nuovo film alla Stanley Kubrick, ma ildelTour di, che, con il concerto di ieri, ha concluso la tappa milanese all’Unipol Arena. A svelarci i segreti del backstage sono Eleonora Peronetti, costumista, scenografa e docente alla Naba, insieme a Davide Pedrotti, dello studio di show design Blearred. Dal titolo all’allestimento “La produzione ha contattato lo studio del quale faccio parte sul finire dell’estate scorsa – inizia Pedrotti – chiedendoci di sviluppare un’idea per ilscenico di. Ci era stato indicato come punto di partenza il concetto espresso dall’album, ossia la ‘follia’, intesa come insieme di ansia, pressione e confusione che costituiscono il rovescio della medaglia del successo.