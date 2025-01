Lazio-Fiorentina Er Faina attacca Rapuano | Vergogna non dovrebbe arbitrare nemmeno all’oratorio Solo sei minuti di recupero e…

Leggi su .com

Nel posticipo domenicale della 22.a giornata del campionato di Serie A, laha sconfitto laper 2-1 allo stadio “Olimpico” di Roma, al termine di una partita vibrante e con parecchie polemiche arbitrali. Con questo successo la squadra gigliata si porta a 36 punti, mentre quella biancoceleste rimane a 39. Al termine della .L'articolo, Er: “, nonseidie.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Rocchi: “Dodò tocca prima di testa e non è fallo. Il pestone di Tavares è un rigore chiaro, non possiamo.”Damiano Er: “Non mi fate più vedere Pairetto al derby. Atteggiamento presuntuoso, ammonizioni non date, Hummels provoca e.