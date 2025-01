Lanazione.it - Lavori: avviata la riqualificazione della ex chiesa di San Marco in Calcesana

Pisa, 27 gennaio 2025 – Prosegue il cantiere per laexdi Saninin via Garibaldi e per la valorizzazione delle aree a verde esterne alla struttura. L’intervento, partito nel mese di novembre 2024, fa parte del progetto PINQuA “Pisa THIS” che riguarda il quartiere di Pisanova e Cisanello, ed è finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di 1.033.264 euro. Isi concluderanno entro la fine del 2025. Nella giornata di lunedì 27 gennaio, per consentire il transito controsenso di un veicolo speciale che deve accedere al cantiere, si rende necessaria la chiusura di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Gioberti e via Santa Marta dalle 14 alle 18. Contestualmente viene istituito il divieto di sosta in via Garibaldi, tra via Gioberti e via Santa Marta, e anche all'altezza del civico numero 1 di via Canavari.