Ilgiorno.it - Lago d’Iseo, incubo cormorani: perché sono diventati il terrore dei pescatori

Iseo, 27 gennaio 2025 –: la minaccia viene anche dal cielo ed è costituita dal cormorano, che si fa sempre più furbo e ha imparato a “rubare” il pesce dalle reti deidi professione. Un appello si alza dai componenti della Cooperativa Fradi Clusane, frazione di Iseo: nota anche come il paese deie famosa in Italia per essere uno dei centri che ha più ristoranti dedicati alla cucina d’acqua dolce per numero di abitanti. Chi pesca per vivere chiede il contenimento del numero dei. Voraci Ogni giorno questi uccelli, che stanno lentamente ma inesorabilmente invadendo le rive dei laghi e dei fiumi lombardi, specie nell’area collinare ma pure in montagna, mangiano oltre mezzo chilo di pesce. Questo si traduce in un generale impoverimento della fauna ittica bresciana, già duramente provata dall’invasiva presenza del pesce siluro, che nel Sebino è un problema devastante.