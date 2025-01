La Verità e le dimissioni di Santanchè | È incollata alla poltrona

Leggi su Open.online

Mario Giordano su Laoggi chiede ledi Daniela. E dice che la ministra del Turismo «è*, tanto che «fra lei e il potere c’è solo il Vinavil». Giordano ricorda che l’esponente di Fratelli d’Italia chiedeva«a raffica»: «Sarebbe facile accusarla di incoerenza, ma nessuno ha capito che da quando lei è diventata ministro è cambiato tutto. Ora ci sono lea punti: anche se arriva un rinvio a giudizio, c’è il bonus». Infine, la conclusione della Cartolina: «Per questo, cara Daniela, abbiamo deciso di scriverle: per esprimerle solidarietà e farle i complimenti. Pochi ministri sono stati attaccati come lei, ma soprattutto pochi ministri sono stati attaccati come lei. Più che attaccata,, per la. Così toccherà innovare anche i soprannomi: altro che Pitonessa, lei è Lady Coccoina».