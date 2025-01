Linkiesta.it - La triste verità che tutti sanno ma nessuno dice sui lager libici

Leggi su Linkiesta.it

Il caso Almasri è senza dubbio il più grave scandalo che abbia segnato l’attività di questo governo. Da ogni punto di vista: politico, giuridico e morale. Se ci fossero stati ancora dei dubbi, la linea difensiva ribadita sabato da Giorgia Meloni li avrebbe definitivamente fugati. Testualmente: «Almasri è stato liberato su disposizione della Corte d’appello di Roma, non su disposizione del governo, quindi non è una scelta del governo, dopodiché quello che il governo sceglie di fare, invece, di fronte a un soggetto pericoloso per la nostra sicurezza, è espellerlo immediatamente dal territorio nazionale». In altre parole, avendo accidentalmente arrestato il responsabile del carcere di Mitiga, in Libia, accusato dalla Corte penale internazionale di avere «picchiato, torturato, aggredito sessualmente e ucciso personalmente detenuti», nonché di avere «ordinato alle guardie di picchiarli e torturarli» (sotto la sua direzione, almeno 34 detenuti sarebbero stati uccisi e 22 violentati, tra i quali un bambino di cinque anni), Palazzo Chigi ha ritenuto giusto rispedirlo immediatamente in patria, permettendogli così di riprendere indisturbato il suo lavoro.