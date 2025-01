Ilgiorno.it - La speranza del re del vino: "Impatto soft sulle bollicine"

Leggi su Ilgiorno.it

ERBUSCO (Brescia)Un volo da Linate decollato ieri mattina l’ha portato negli Stati Uniti. "Almeno una volta al mese sono qui", svela Silvano Brescianini (nella foto), presidente del Consorzio Franciacorta e amministratore delegato della cantina Barone Pizzini. Viaggi giustificati anche dagli ultimi numeri: nel 2024 il 12,6% dellevendute nel mondo sono state destinate agli Usa, secondo mercato dopo la Svizzera (22,1% dell’export totale). "Gli importatori si aspettano dei dazi sull’acquisto dei vini europei, anche se le tassazioni più alte dovrebbero riguardare i prodotti dal Messico e dal Sudamerica. Non abbiamo certezze, a fine novembre gli importatori non hanno fatto scorte eccessive perché il costo del denaro era ancora alto e riempire i magazzini non era conveniente. Se i dazi saranno minimi non ci sarà un grande, in caso contrario le conseguenze saranno pesanti".