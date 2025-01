Sport.quotidiano.net - La Sansovino prova la fuga. Vasseur e Mirante da urlo

Lanon sbaglia e coglie l’occasione per allungare in testa alla classifica portando il vantaggio dal secondo posto, attualmente occupato dal Casentino Academy, a otto punti. Apre le danze, raddopiacontro il Pienza e i savinesi si prendono tre punti pesantissimi approfittando del Fiesole in casa va in vantaggio con Russo, poi subisce il pari di Sorbini ma al 77’ De Simone firma il sorpasso decisivo. Sorride anche il Montagnano nel segno di Essoussi. L’attaccante in 14’ segna due volte seguito da Gregori che fa 3-0 al 19’ per i torelli. I padroni di casa della Chiantigiana riaprono le danze con Posarelli e nel finale con Conforti su rigore fanno 3-2. Ottimo pari per il Subbiano che allunga la serie utile fermando sul punteggio di 1-1 l’Audax Rufina. Tra l’altro la squadra di Guidotti era passata in vantaggio con Crisci al 13’ ma al 90’ ecco il pari che frena quello che sarebbe stato un autentico colpaccio.