La realtà che NON esiste | l' identità secondo Pirandello come tema della settima edizione del contest

Torna il concorso rivolto agli sceneggiatori under 35 promosso da One More Pictures e Rai Cinema: ildi quest'anno? L'frammentata. Un altro spunto urgente, dopo i temi nevralgici affrontati nelle precedenti edizioni. Il successo de Il ragazzo dai pantaloni rosa dimostra quanto sia importante parlare e affrontare certi temi al cinema. Per questo, alcune iniziative, andrebbero raccontate e sostenute. Iniziati pensate per stimolare l'estro artistico dei più giovani, stimolati a raccontare storie che riflettano temi sociali di grande rilevanza, legati all'uso delle tecnologie e dei social media. Per questo, One More Pictures e Rai Cinema, al settimo anno, hanno rafforzato la loro collaborazione per la nuovadelLache NON, rivolto a sceneggiatori e sceneggiatrici tra i 18 e i 35 (e qui potete trovare il regolamento completo).