La premier Meloni sui dazi voluti da Trump | Farò il possibile lo scontro non conviene a nessuno

La nuova amministrazione di Donaldè tornata a fare ampio uso della minaccia dicome leva diplomatica. Martedì scorso il presidente statunitense ha annunciato l’intenzione di imporredel 10 per cento sulla Cina e del 25 per cento su Canada e Messico. Nel suo discorso ha citato anche l’Unione europea, parlando di «squilibri commerciali» da correggere. Le sue parole hanno subito suscitato la reazione di Bruxelles, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la quale ha detto che l’Ue è pronta a negoziare con gli Stati Uniti. Sul tema, però, era atteso il commento dellaitaliana Giorgia, la più stretta alleata di Donaldtra i leader europei.: «Ci vuole dialogo e una soluzione equilibrata»Durante una conferenza stampa a conclusione della sua visita in Arabia Saudita, laha fatto eco a von der Leyen ribadendo l’importanza della ricerca di soluzioni equilibrate per affrontare il tema dei