La nuova serie animata di Spider-Man della Marvel è già rinnovata fino alla stagione 3 (ed è una buona notizia)

Studios ha già assicurato il futurosua prossima, Your Friendly Neighborhood-Man, ancor prima che vada in onda il primo episodio. Durante un’intervista esclusiva con The Movie Podcast, il dirigente deiStudios Brad Winderbaum ha rivelato che lo show Disney+ è stato rinnovatoterza, dimostrando la grande fiducia dello studio nel successo. Questo annuncio arriva mentre Your Friendly Neighborhood-Man si prepara al debutto, previsto con un programma di rilascio non convenzionale: i dieci episodiprimaverranno pubblicati a gruppi nel corso di febbraio 2025. Questa decisione rappresenta un passo importante nella strategia, sulla scia del successo di X-Men ’97, e punta a rendere launo dei pilastriprogrammazione Disney+ accanto alive-action come Daredevil: Born Again.