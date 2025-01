La ministra olandese Fleur Agema non ha definito la pandemia Covid un’operazione militare della NATO

Leggi su Open.online

Circola un videosecondo cui la-19 sarebbe stataorchestrata dallain collaborazione con l’agenziaNCTV (Coordire Nazionale per la Sicurezza e l’Antiterrorismo). Questa dichiarazione, per quanto suggestiva, è totalmente falsa.Per chi ha frettaNell’intero interventonon si fa alcun riferimento alla-19 come operazione.Inoltre, non stabilisce alcun collegamento tra le risposte del governoe la-19 con lae gli USA.AnalisiLa narrazione fuorviante circola attraverso lo screenshot di un articolo dove leggiamo:Olanda, ministroSanitàconfessa: “Costretti a seguire ordini, USA e NCTV,era operazioneed è ancora in corso – VIDEOLa narrazione non risulta recente e circola da novembre 2024 attraverso un video sottotitolato e pubblicato dal canale Telegram del complottista Ugo Fuoco:Cosa ha detto realmenteL’intervento originalerisale al 24 ottobre 2024 e la trascrizione risulta consultabile sul sito del Parlamento