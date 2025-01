Romadailynews.it - La Lazio si sveglia troppo tardi e diventa viola per le botte

Tre giorni non bastano ai biancocelesti per ricaricare le batterie e giocare in modo utile nella successiva partita. Hanno affrontato la Fiorentina, digiuna di punti da un mese e mezzo, ancora intontiti dal sonno arretrato, dalle gambe molli come il cervello. E aisono bastati meno di venti minuti per sotterrarla sotto due gol. Facile, lanon c’era.Nell’intervallo Baroni deve aver somministrato tazzoni di caffè a tutti i romani e nel secondo tempo s’è vista la differenza.all’arrembaggio, Fiorentina arroccata in difesa, salvo pericolose scorrerie in territorio nemico. S’è dovuto aspettare il 92’ per vedere un pallone finire alle spalle di De Gea. Il miracolo l’ha compiuto Marusic, su passaggio di Hjsay, colpo di testa e gol della bandiera. Poco dopo Marusic ci riprova e il miracolo ahilui lo fa De Gea con una manata e un salto acrobatico.