Ilgiorno.it - La corazzata Milano schiaccia Busto. Egonu e Daldeerop non fanno sconti

Leggi su Ilgiorno.it

La Numia Vero Volleynon fae vince con un secco 3-0 in casa di una generosissima Eurotek UybaArsizio. Alla fine la maggior classe della formazione ospite, costruita per cercare di andare a vincere lo scudetto, è emersa, ma nei primi due set le ragazze di Barbolini hanno combattuto ad armi pari dando, a tratti, la sensazione di poter vincere il parziale. Tuttavia, se nei momenti clou hai in rosa la miglior giocatrice del mondo, Paola, le cose sono più facili. L’azzurra ha messo a referto 23 punti, con 3 muri e 3 ace, nonostante gli 11 errori. Nella formazione meneghina bene anche la Daalderop, autrice di 10 punti, e Anna Danesi al centro oltre alla sapiente regia di una Orro ormai recuperata. Tra le farfalle, oltre alla regia di Boldini autrice anche di 6 punti, da segnalare gli 8 punti della Sartori, i 6 di una Obossa spentasi nel finale i 6 della Kunzler.