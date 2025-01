Gqitalia.it - La collab tra C.P. Company e il Bologna ci dice che la terrace culture è diventata di moda

Leggi su Gqitalia.it

Nello stesso momento in cui ilha vinto la sua prima partita della storia in Champions League, ha avuto la certezza di essere eliminato dalla fase a eliminazione diretta della competizione. Pazienza: al fischio finale i volti al Dall'Ara erano colmi di felicità ed emozione, perché battere i vicecampioni d'Europa del Borussia Dortmund, oltretutto in rimonta, per una serata che va dritta nella memoria collettiva di una città intera, non ha prezzo.Goggle Jacket C.P.perFCC.P.Una di quelle notti dove l'identità di una squadra di calcio si mescola in un tutt'uno con la sua gente, il suo territorio, le sue tradizioni. Non c'era momento migliore per C. P.per presentare ufficialmente la suaorazione con il club rossoblù: il brand è diventato Fashionwear Partner dele, dopo gli spoiler degli scorsi mesi, i giocatori rossoblù hanno ufficializzato la partnership sfoggiando l'estetica tipica del marchio, con l'iconico capo della Goggle Jacket in testa.